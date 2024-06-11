Российский дрон уничтожил американский БТР Stryker стоимостью $1 млн

Российский разведывательно-ударный дрон «Русак» поразил американский бронетранспортер (БТР) Stryker, стоимость которого превышает стоимость этого беспилотника в 1000 раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей конструкторского бюро «Стратим», разработавшего упомянутый летательный аппарат.

В материале отмечается, что стоимость американской машины составляет $1 млн. «Русак», в свою очередь, стоит $1000.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в настоящее время представлен на выставке Helirussia-2024. Мероприятие проходит в Москве в период с 10 по 12 июня.

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА «Русак» <...> уничтожил в зоне СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») бронетранспортер Stryker», — рассказали в конструкторском бюро.

Но другие подробности представители компании-разработчика уточнять не стали. В том числе это касается сроков и места проведения операции с применением данного дрона.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинского БПЛА российским истребителем.