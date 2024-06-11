Куба анонсировала заход корабля флота Канады

Патрульный корабль HMCS Margaret Brooke Королевского военно-морского флота Канады прибудет в порт Гаваны 14 июня и пробудет на Кубе до 17 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Канады.

Этот визит носит символическое значение в свете 80-летия установления дипломатических отношений между странами и 50-летия сотрудничества. Судно, принадлежащее новой серии кораблей Королевского флота Канады, направляется в Кубу с целью подчеркнуть двустороннее сотрудничество, способствующее миру в регионе.

После посещения Гаваны корабль отправится в свой домашний порт Галифакс. Министерство иностранных дел Кубы отметило, что пребывание HMCS Margaret Brooke в Гаване способствует укреплению исторических связей между странами, а также продолжению подобных визитов. В прошлом в порту Гаваны уже бывали два фрегата Королевского флота Канады — в 2016 и 2018 годах.

В начале мая сообщалось, что Куба откроет новые рейсы из Москвы. По словам кубинского министра, в данный момент прорабатывается возможность диверсификации направлений, так как пока что наибольшей популярностью пользуются Варадеро и Кайо-Коко. Гарсия добавил, что в перспективе будут прорабатываться рейсы на Кубу не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга.

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