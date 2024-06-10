«Люблю то, что я делаю». Евгению Стычкину — 50

«Я лично получаю огромное удовольствие от того, что играю совершенно разных персонажей», — признавался в интервью «Кинопоиску» Евгений Стычкин.

Возможно, именно по этой причине в послужном списке актера — более 130 ролей в кино и сериалах, среди которых «Нулевой пациент», «Цикады», «Чернобыль: зона отчуждения», «Алиби» и «Троцкий».

Стычкин работает актером дубляжа и озвучания, участвует в телепоектах и театральных проектах.

«Я очень люблю то, что я делаю», — говорил Стычкин «Коммерсанту».

«Мне хочется видеть, как мои идеи становятся реальностью. Как несколько слов и картинок, которые я придумал, в итоге превращаются в кадры фильма, обрастают подробностями, реквизитом, интонациями», — рассказывал Стычкин «Газете.Ru».

У артиста пять детей от двух браков. Он помогает фонду помощи хосписам «Вера».