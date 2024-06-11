Археологическую разведку отменят на территориях без исторических ценностей

В Госдуму в скором времени могут быть внесены корректировки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», которые изменят правила проведения историко-культурных экспертиз и полевых археологических работ. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки законодательной инициативы.

Согласно информации издания, речь идет о регулировании так называемой спасательной археологии: перед строительством какого-либо объекта на месте проводятся разведывательные раскопки, чтобы установить наличие на месте памятников, представляющих ценность для науки.

Предложения разрабатывает правительство Москвы с участием Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России», «Опоры России», РСПП, НАМИКС и НОСТРОЙ. До внесения планируется обсуждение поправок в том числе на площадке Госсовета, добавил он.

По оценке разработчиков поправок, актуальные нормы закона затрудняют порядок ведения какой-либо деятельности на земле.

В октябре руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров заявил, что в Тульской области нашла фрагмент Большой русской засечной стены.

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