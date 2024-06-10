Самолет ВСУ впервые атаковал цель под Белгородом. Россию ждет больше атак с воздуха?

Боевой самолет Воздушных сил ВСУ в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области, сообщил британский телеканал Sky News. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма. Правда ли, что боевые возможности украинских ВВС растут, и как в дальнейшем может развиваться ситуация — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Боевой самолет Воздушных сил ВСУ впервые применил оружие, которое поразило цель на территории России. Об этом сообщил Sky News украинский военный источник. По его словам, «пока проводится оценка нанесенного ущерба, но уже подтверждено, что это было прямое попадание».

Рассказывая об этом авиаударе телеканалу, представитель ВСУ заявил, что в воскресенье в районе Белгорода был поражен «российский командный пункт». Пока нет никакой ясности, какой боевой самолет и тип авиационного средства поражения использовался при этом авиаударе, в том числе было ли это западное оружие. Также ничего не известно и об объекте поражения и нанесенном ущербе.

По мнению телеканала Sky News, использование боевого самолета для нанесения ударов по целям на территории России может быть расценено Москвой как очередной этап эскалации вооруженного конфликта.

Согласно инструкциям, утвержденным президентом США Джо Байденом, американские средства поражения могут быть использованы для ударов по объектам на российской территории, непосредственно примыкающей к северо-восточным и восточным регионам Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в этом плане был менее конкретен. Он просто заявил, что Украина сама должна решить, как она будет использовать британское оружие. Например, крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут быть запущены украинскими самолетами.

Помимо этого, как сообщает Sky News, Украина в конце этой недели нанесла несколько ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам в глубине российской территории. По данным информационного агентства Associated Press, удару подвергся «ультрасовременный российский военный самолет», дислоцированный на авиабазе ВКС РФ почти в 700 км от линии фронта. Официальных подтверждений этой информации нет. По всей видимости, речь может идти об истребителе 5-го поколения Су-57.

Украинский военный источник также сообщил Sky News, что 8 июня вечером ВСУ нанесли «скоординированный удар» по большому десантному кораблю проекта 775 Черноморского флота (по классификации НАТО Ropucha), который недавно осуществил переход из Черного моря в Азовское.

F-16 и Mirage

Что касается усиления боевых и оперативных возможностей Воздушных сил ВСУ, то у украинских авиаторов в этом плане наблюдается определенный оптимизм. В ближайшее время на оснащение боевой авиации поступят первые многофункциональные истребители F-16. На первом этапе их количество будет относительно невелико. Речь идет о нескольких десятках машин. Но авиаудары с помощью этих истребителей могут быть для ВС РФ и достаточно болезненны, и иметь значительный резонанс в российском обществе.

Помимо F-16, вполне реальными в ближайшее время становятся поставки Воздушным силам Украины французских истребителей Mirage 2000-5, которые могут использоваться в качестве носителей крылатых ракет воздушного базирования SCALP/Storm Shadow и высокоточных бомб AASM Hammer.

close 100% Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Разумеется, появление на оснащении Воздушных сил Украины еще одного истребителя западного производства (помимо F-16), вызовет немало трудностей, связанных с их эксплуатацией и боевым применением (и приведет к определенному распылению усилий по освоению этой авиатехники). Но есть все основания полагать, что эти проблемы не остановят ни французскую, ни украинскую сторону. Тут им явно не до дискуссий.

Украинские КАБы

В органичной связи с этими событиями находятся и усилия Украины по увеличению производства собственных авиационных средств поражения. В частности, Киев планирует испытать корректируемые авиабомбы (КАБ) собственного производства. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов.

По его словам, сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих управляемых авиабомб на базе обычных, и в этом деле присутствуют определенные конструктивные нюансы. Есть основание предполагать, что собственное производство на Украине подобных авиабомб будет «отверточной сборкой» американских авиационных средств поражения типа Joint Direct Attack Munition (JDAM). Как известно, JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием.

Надо полагать, что все необходимое для сборки этих средств поражения Украина будет получать из США. Собственного производства в этом случае может быть только обычная свободнопадающая фугасная авиабомба.

Да и то вряд ли, поскольку для масштабного серийного производства подобных боеприпасов требуется большой объем взрывчатых веществ, с которыми на Украине большие проблемы.

Так что, скорее всего, к американской бомбе будет разве что прикручиваться шильдик (информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию) «Сделано в Украине». Да и боевое применение этих авиабомб без американской системы глобального позиционирования GPS невозможно. Так что заявления Киева о корректируемых авиабомбах собственного производства сильно преувеличены.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).