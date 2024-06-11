Корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей на Кубу

Корабли американских Военно-морских сил (ВМС) займутся отслеживанием визита кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

«Американские корабли будут развернуты для слежения за русскими», — указывается в материале.

При этом в ВМС Соединенных Штатов подчеркнули, что учения не рассматриваются как несущие угрозу.

Согласно информации ведомства, отслеживать подводную лодку станут два эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Более того, мониторингом остальной части российского корабельного отряда займутся еще один эсминец и корабль береговой охраны США.

В мае начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков заявлял, что корабли ВМС Соединенных Штатов могут совершить несогласованный заход в акваторию Северного морского пути.

Ранее у Филиппин нашли обломки легендарной американской субмарины, пропавшей 80 лет назад.