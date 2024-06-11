Житель Камчатки задержан по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Камчатскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в тайном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

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Согласно версии следствия, после начала специальной военной операции РФ на Украине мужчина по собственной инициативе установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе.

В публикации говорится, что правонарушитель отправил зарубежной спецслужбе информацию про руководящего сотрудника полиции, а также планировал передать координаты о местах дислокации воинских частей и другие данные информации.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключается в материале.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ задержали 61-летнего бывшего военного летчика, который сотрудничал с СБУ. Украинские кураторы дали пенсионеру задание — собрать информацию об аэропортах в двух российских регионах. Мужчина не успел выполнить указание, поскольку его задержали правоохранители.

Ранее ФСБ научилась отслеживать действия пользователей Telegram.