Присяжные в первый день заседания не вынесли вердикт по делу сына Байдена

Жюри присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом завершило первый день заседаний без вынесения вердикта. Об этом сообщает телеканал CNN.

По имеющейся информации, присяжные, около недели наблюдавшие за прениями сторон, во второй половине дня 10 июня приступили к согласованию вердикта. Примерно через час обсуждений судья распорядился отпустить присяжных. Байден-младший вслед за присяжными покинул здание суда.

Следующее заседание присяжных состоится утром 11 июня.

До этого американский предприниматель Илон Маск предложил проверить, не участвовал ли сын президента США Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств.

3 июня президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.

Ранее сообщалось, что сын Байдена судится с экс-супругой по делу об алиментах.