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Экспорт российского СПГ вырос за последние пять месяцев

Экспорт СПГ из России за пять месяцев увеличился на 3,8%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России за пять месяцев нынешнего года возрос на 3,8%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По имеющимся данным, поставки российского СПГ в январе — мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3,8%, достигнув 14,47 млн тонн. Только в мае отгрузки возросли до 2,8 млн тонн, увеличившись также на 3,8%.

За пять месяцев в государства Европейского союза было экспортировано 7,26 млн тонн СПГ, или 80,8% всех отгрузок. Основными покупателями являются Франция (2,7 млн тонн), Испания (1,76 млн тонн) и Бельгия (2,35 млн тонн).

В настоящее время в России работают два крупнотоннажных СПГ-завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», а также два среднетоннажных — «Портовая СПГ» и «Криогаз-Высоцк».

До этого сообщалось, что страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с Российской Федерацией в 2025 году.

Ранее сообщалось, что власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ.

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