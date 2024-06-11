Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военнопленный оценил поставки оружия из стран Запада

Пленный боец ВСУ «Манюня»: западное оружие не доходит до украинских солдат

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Оружие, которое западные страны предоставляют Киеву, не доходит до украинских военных. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Журавель, передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчине был присвоен позывной «Манюня». Он имеет воинскую специальность «огнеметчик» и сдался в плен российским войскам 25 мая 2024 года, говорится в материале.

Рассказывая о ситуации на фронте, солдат прокомментировал помощь Украине со стороны США и их союзников. Он отметил, что с поставками техники и боеприпасов на поле боя происходит «странная тема».

«Потому что говорят: «Вот нам дали [оружие]!» Дали что-то да? Но у нас, если начинаешь спрашивать артиллеристов даже банально, или кого-либо [из военнослужащих], они говорят: «Да у нас по два снаряда выпускаем. Там и тот по одному <...>» То есть постоянно говорят — то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще», — пояснил «Манюня».

В связи с этим он пришел к выводу, что бойцов ВСУ на фронте могли «немножко» обмануть в вопросе поставок оружия.

«Причем [обманули], возможно, даже крепко», — добавил мужчина.

4 июня американский военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что зарубежные партнеры Украины не в силах помочь ей преодолеть дефицит некоторых видов снарядов. В частности, речь идет о планирующих авиационных бомбах.

Ранее в министерстве обороны США анонсировали встречу стран-доноров военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами