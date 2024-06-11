Украинский военнопленный оценил поставки оружия из стран Запада

Оружие, которое западные страны предоставляют Киеву, не доходит до украинских военных. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Журавель, передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчине был присвоен позывной «Манюня». Он имеет воинскую специальность «огнеметчик» и сдался в плен российским войскам 25 мая 2024 года, говорится в материале.

Рассказывая о ситуации на фронте, солдат прокомментировал помощь Украине со стороны США и их союзников. Он отметил, что с поставками техники и боеприпасов на поле боя происходит «странная тема».

«Потому что говорят: «Вот нам дали [оружие]!» Дали что-то да? Но у нас, если начинаешь спрашивать артиллеристов даже банально, или кого-либо [из военнослужащих], они говорят: «Да у нас по два снаряда выпускаем. Там и тот по одному <...>» То есть постоянно говорят — то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще», — пояснил «Манюня».

В связи с этим он пришел к выводу, что бойцов ВСУ на фронте могли «немножко» обмануть в вопросе поставок оружия.

«Причем [обманули], возможно, даже крепко», — добавил мужчина.

4 июня американский военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что зарубежные партнеры Украины не в силах помочь ей преодолеть дефицит некоторых видов снарядов. В частности, речь идет о планирующих авиационных бомбах.

Ранее в министерстве обороны США анонсировали встречу стран-доноров военной помощи Украине.