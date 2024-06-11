В России появится первый отечественный гибридный авто

Стартап под названием «ЭМ-рус» планирует оснастить свой электрофургон, созданный на базе «УАЗ Профи», гибридной силовой установкой к 2025-2026 годам. Об этом сообщил генеральный директор и сооснователь компании Илья Рашкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-20204) газете «Ведомости».

По словам Рашкина, разработка гибридной системы должна завершиться к 2024 году, после чего новый продукт пройдет процесс сертификации, а производство начнет подготовку к запуску обновленной техники.

Он также отметил, что в настоящее время инженеры компании активно работают над созданием оптимальной комбинации внутреннего сгорания и генератора для зарядки батареи, чтобы обеспечить максимально длительное время работы электромобиля на электрической тяге.

До этого была раскрыта дата премьеры нового кроссовера Omoda, который ждут в России. Предполагается, что Omoda C7 привезут и в РФ. При этом на рынке ожидается появление как гибридной, так и бензиновой версии с передним и полным приводами. Примечательно, что C7 крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5.

Ранее в России появился новый сервис по обслуживанию автомобилей из КНР.