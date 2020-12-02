Без паники: россияне уходят от наличных расчетов

В ноябре россияне стали отказываться от пандемической привычки держать деньги в наличных средствах, следует из данных, представленных ЦБ. Еще в марте и апреле простые граждане и предприниматели вынесли из банков более 1,2 трлн рублей, а всего с начала этого года наличный оборот вырос на 21%, составив более 12,8 трлн рублей на 1 октября.

Реклама

Банк России связывал такую тенденцию с тем, что россияне хотят запастись наличными деньгами из-за введения режима самоизоляции. Но когда стало ясно, что очередного полного локдауна, даже несмотря на значительный рост заболеваемости коронавирусом, не будет, деньги стали возвращаться обратно на банковские счета. Всего в ноябре объем банкнот на руках сократился на 41,9 млрд рублей.

Тем не менее,

расходы населения на товары и услуги продолжают снижаться. Так, за последнюю неделю ноября они упали на 11,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, указывает SberIndex, причем такой резкой тенденции не было с мая этого года.

Сильнее всего сократились расходы на туристические и развлекательные цели: на покупки в Duty Free траты упали на 76,9%, на проживание в гостиницах — на 76,1%, на развлечения — на 71,8%, а на авиабилеты — на 59,7%.

Вместе с тем заметно сократились траты населения на поездки в городском транспорте (минус 44,3%), кафе и рестораны (минус 36,1%) и услуги салонов красоты, массажа и спа (минус 29,9%).

Затормозить падение расходов не помогли даже традиционные распродажи в рамках «черной пятницы»:

в отчете SberIndex указано, что хотя всплеск спроса на отдельные категории товаров и наблюдался (например, по категории «компьютеры и программное обеспечение»), в целом объем допрасходов оказался ниже, чем в период распродаж год назад.

По предварительной оценке, итоги ноября будут следующими: общие потребительские расходы населения упадут на 9,9% год к году, хотя это все равно не такой низкий показатель, как в апреле (минус 26,2%) или мае (минус 16,8%).

Будет только хуже

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в соответствии с опросом «инФОМ», проведенным по заказу ЦБ, ожидания россиян сразу по нескольким важным категориям упали до минимума за всю историю наблюдений.

В частности, хуже всего население стало оценивать перспективы по безработице и будущему уровню жизни, а так же потенциалу экономического развития страны в ближайшие годы и коррупции.

При этом

в ноябре около 26% опрошенных сказали, что им пришлось начать покупать более дешевые продукты или товары, чем раньше, а еще около 20% признались, что им и вовсе приходится покупать реже или полностью отказываться от некоторых продуктов питания, других товаров, услуг или развлечений.

В целом 34% опрошенных сообщили, что их материальное положение за год ухудшилось, и такому же числу людей денег хватает только на еду и одежду. Еще 26% отметили, что их доходов хватает только на продукты питания, а вот новую одежду и обувь они себе позволить уже не могут.

Экономист банка «ЦентроКредит» и автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов тогда отметил, что с наибольшей вероятностью такой удар по настроениям населения нанесла пандемия, а именно — неустойчивость рынка труда, ставшая ее следствием. Из-за этого у людей появились опасения насчет собственных реальных доходов, и так снижавшихся на протяжении последних нескольких лет.

Такое же мнение выразила профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина, подчеркнувшая, что

тяжелее всего нынешняя пандемия сказывается на тех, кто вынужден планировать свое финансовое положение на несколько лет вперед. Например, это люди с длительными кредитами или, например, с детьми, недавно поступившими в вуз на платной основе.

Но вместе с тем тревожность в людях вызывают и простые бытовые факторы, уверена Ольга Кузина. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт обратила внимание, что российское жилье в целом менее комфортабельно для жизни, если сравнивать со странами Западной Европы.

«И сидеть дома в карантине из-за этого становится гораздо труднее, если на этой площади живут не только супруги с детьми, но и старшее поколение», – подытожила Ольга Кузина.