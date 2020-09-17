В интересах США: МИД ответил Дании по «Северному потоку – 2»

Предложение Дании снова поднять вопрос об экспортном газопроводе из России «Северный поток – 2», привязав к дискурсу ситуацию с блогером Алексеем Навальным, озвучено под диктовку США – пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реклама

По ее словам, заявление премьер-министра Дании Метте Фредриксен о необходимости дискуссии по СП-2 является намерением Копенгагена помешать проекту и вызывает недоумение Москвы, передает РИА «Новости».

Все происходящее может отрицательно сказаться на отношениях России и Дании, предупредила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов», — подчеркнула дипломат.

Тремя днями ранее представитель Датского энергетического агентства (DEA) Мортен Кристенсен напомнил, что Дания ратифицировала Конвенцию по морскому праву, которая предписывает давать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих зонах континентального шельфа.

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», — указал представитель DEA.

В тот же день Европарламент в своем коммюнике настоятельно призвал институты ЕС и все государства-члены прекратить строительство СП-2, «чтобы избежать расширения зависимости Европы от российских поставок энергоносителей».

В ЕС заявили, что не должны «позволить России получать выгоду и финансировать свою агрессивную внешнюю политику и военные интервенции за счет доходов от экспорта энергоресурсов».

Противоположность мнений относительно СП-2 внесла раскол также и во властные структуры Германии. По словам депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта, немецкое правительство, а также партия Христианско-демократический союз следуют поручениям США, упоминая СП-2 в ситуации с Навальным.

Он подчеркнул, что немецкие власти намерены использовать частный случай для обвинений в адрес России и – как итог – попытки прекращения реализации проекта.

В этой связи немецкий политик заметил, что Берлин «очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов».

Он также напомнил, что такую позицию немецкого правительства критикует и глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен также заявил, что судьба СП-2 должна решаться торговыми партнерами, заинтересованными в создании газопровода, а случай Навального никак с этим не связан.

«Северный поток-2» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», – указал Ван дер Беллен.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что если Германия откажется использовать СП-2, то Варшава будет готова предложить Берлину свою инфраструктуру для транспортировки газа. Польской альтернативой может являться газопровод Baltic Pipe.

Мюллер подчеркнул, что Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно с общеевропейским подходом.

«Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта», — отметил также пресс-секретарь.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

В Кремле американские санкции назвали «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы СП-2, страховых фирм, а также предприятий, занятых обслуживанием судов.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.