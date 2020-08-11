Кэшбек за Россию: Мишустин утвердил возврат средств туристам

Правила возврата средств при покупке туров по Российской Федерации утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Постановление было опубликовано на сайте кабмина, передает ТАСС.

«Утвердить <...> субсидии из бюджета... на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», – говорится в документе.

За покупку туров внутри страны картой «Мир» до 28 августа часть средств, потраченных на услугу, вернется на эту же карту – в течение пяти дней с момента оплаты. Условия программы «туристического кэшбека» распространены на туры, водные круизы и проживание в гостиницах.

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Публикация полного списка предложений запланирована на 21 августа на портале мирпутешествий.рф.

Агентство указывает, что в программе кэшбека участвуют все российские регионы. При этом по ключевым туристическим направлениям – Краснодарскому и Ставропольскому краям, Крыму, Алтаю и Калининградской области – поездки с возвратом части средств станут доступны с 1 октября и останутся в программе до конца текущего года.

При этом условиями для участия в программе являются продолжительность тура – не менее 4 ночей, и стоимость путевки – не меньше 25 тыс. рублей, от этой суммы возврат составит 5 тыс. рублей.

Тур стоимостью от 50 тыс. рублей принесет кэшбек в размере 10 тыс. рублей, а при покупке путевки дороже 75 тыс. рублей – на карту вернутся 15 тысяч.

«На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

9 августа первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина раскрыла основные причины недовольства российских отдыхающих на курортах. Переживания людей связаны в основном с коронавирусом, передает газета «Известия».

«Многие отдыхающие <...> не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди», – заявила общественный деятель, комментируя результаты работы «горячей линии» по «курортным проблемам».

Кроме того, недовольство позвонивших людей вызывает то, что соотечественники не носят средства индивидуальной защиты — в первую очередь маски. Большая часть обращений поступает от людей, поехавших отдыхать на юг России — в Крым и на черноморское побережье Краснодарского края.

Жалуются россияне на работу гостиниц и кафе — многие сотрудники игнорируют правила ношения масок, сдвигая их на подбородок. Иногда людям не хватало санитайзеров, а у кого-то не проводили в номерах достаточно качественную уборку.

Сутормина добавила, что 5% жалоб касались отказа турфирм возвращать средства за те туры, которые еще не состоялись.

«Понятно, что туроператоры понесли убытки и сейчас им крайне тяжело возвращать любые средства. Но недопустимы ситуации, когда компании пытаются ввести потребителей в заблуждение, заявляя о том, что отменили возвращение финансовых средств в этом году и за туры можно взять только тур. Таких норм нет», — подчеркнула она.

По словам общественного деятеля, на стороне граждан РФ в данной ситуации находятся закон по защите прав потребителей, Гражданский кодекс и возможность судебного иска.

Наконец, недовольство отдыхающих вызывали шумные соседи, отсутствие полотенец, хамство со стороны обслуживающего персонала.

11 августа вице-президент АТОР Илья Уманский рассказал «Газете.Ru», что самыми популярными туристическими направлениями в России этим летом стали Черноморское побережье, КавМинВоды, Калининградская область, Байкал, Алтай и Хакасия. Тем не менее, из-за эпидемии коронавируса российские регионы оказались не готовы принять так много людей, а отели не успели подготовиться к запуску сезона.