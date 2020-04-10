«Позитивная беседа»: о чем договорились лидеры США, РФ и Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом положение на мировых рынках нефти. Как сообщает на своем сайте Кремль, лидеры трех стран учитывали переговоры в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+.

«Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», – говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

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Кроме того, Путин обсудил с Трампом и Аль Саудом ожидающуюся в эту пятницу видеоконференцию глав министерств энергетики стран «Большой двадцатки» (G20). Король Саудовской Аравии будет лично председательствовать на предстоящем экстренном саммите G20 «Большой двадцатки», который состоится в онлайн режиме. Встреча будет посвящена борьбе с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику.

В свою очередь, американский лидер назвал прошедшую беседу с Путиным и Аль Саудом «очень позитивной». По его словам, Москва и Эр-Рияд близки к соглашению. Трамп также выразил надежду, что новую сделку по нефти удастся заключить.

Участники ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти в мае--июне в общей сложности на 10 млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики. Сейчас производственные обязательства составили 6,085 млн б/c в сутки для стран — членов ОПЕК и 3,915 млн б/c в сутки для государств, которые не являются участниками альянса. Мексиканские нефтяники готовы сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, но не на 400 тысяч — как этого требуют условия новой сделки ОПЕК+ на фоне срыва прошлого соглашения. Остальные страны, в числе которых и Россия с Саудовской Аравией, готовы договариваться.

За несколько дней до этого президент США заявил, что считает Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) «незаконной структурой и картелем», который относится к Америке несправедливо. Он также подчеркнул, что снимать антироссийские санкции Вашингтон не планирует. Более того, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти в США.

4 апреля глава минэнерго США Дэн Бруйетт сообщал, что Белый дом не ведет переговоры с Саудовской Аравией или Россией по сокращению добычи нефти. Такое заявление американский министр энергетики сделал в ходе встречи с представителями нефтяной отрасли.

По словам Бруйетта, президент Трамп оптимистичен насчет сделки между Эр-Риядом и Москвой, которая может быть заключена через несколько дней. Источник агентства Reuters заявил, что глава Белого дома уже поручил Бруйетту и главе американского минфина Стивену Мнучину разработать меры, предназначенные для немедленного повышения ликвидности в энергетическом секторе.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова объединить усилия с США для урегулирования ситуации на нефтяном рынке. Глава российского государства отметил, что ранее

провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который, по словам Путина, также заинтересован в долгосрочной стабильности на рынке энергоносителей и готов к совместным действиям.

Президент России предположил, что Саудовская Аравия предпринимает попытки избавиться от конкурентов, производящих сланцевую нефть. С этой целью саудиты вышли из сделки ОПЕК+, увеличили добычу нефти и предложили на нее скидку.

У России, заявил Путин, подобной цели никогда не было. Страна не стремится ни к слишком высокой, ни к слишком низкой цене на нефть: государственный бюджет сверстан из расчёте в $40 за баррель — а она упала до $20. Российский лидер подчеркнул, что достигнуть договоренностей можно, только если учитывать интересы всех участников рынка. Он поручил министру энергетики Александру Новаку придерживаться данного принципа в ходе переговоров ОПЕК+.

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.