Земля или дефолт: что МВФ требует от Украины

Международный валютный фонд может увеличить программу финансирования Украины до $8 млрд, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

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По его словам, Киев проводит переговоры с представителями МВФ каждый день. Для этого украинское правительство должно выполнить два условия — принять закон о продаже земли и закон о недопустимости возвращения банков их бывшим владельцам.

«В целом вместе со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития мы можем получить минимум $10 млрд», — указал политик.

Неделей ранее Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой о возможности изменения программы сотрудничества.

Глава государства обсудил возможность расширения программы через увеличение средств поддержки из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Кроме того, в рамках разговора стороны переговорили о возможности финансовой поддержи Украины со стороны других иностранных партнеров.

«Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — сказал Зеленский.

Тем не менее, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 и снижение цен на нефть приведут к кризису во многих странах, при этом Россия готова к такому повороту событий, а Украина — нет.

Политик указал, что всеобщий финансовый кризис станет на Украине «настоящим цунами», страна «попадет в зону турбулентности», а Россию спасет «подушка безопасности» в виде международных резервов объемом $600 млрд.

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — подчеркнул бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Седьмому каналу».

Международные резервы Российской Федерации на 19 марта 2020 года составляют $581 млрд.

Чуть ранее в YouTube появился выпуск программы «Vласть vs Vлащенко» с участием депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского. В интервью политик заявил, что Украине грозит дефолт.

«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — сказал он.

По мнению Дубинского, Украина не способна вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

В 2020 году Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находился в трудных обстоятельствах и без пандемии коронавируса и падения цен на нефть после провала сделки ОПЕК+. Мировой экономический фон, конечно, еще больше сказывается на финансовой ситуации в стране.

Так, кризис уже повлиял на украинскую пирамиду ОВГЗ. За последний месяц минфин несколько раз объявлял о недовыполнении планов.

Сейчас главный украинский вопрос — удастся ли Киеву решить проблему внешнего долга самостоятельно, без помощи МВФ. Двухлетняя программа фонда предусматривает выплату Украине в размере $5,5 млрд. Однако выделит ли МВФ помощь Киеву, неизвестно.

Ранее парламентарий Вадим Рабинович заявил, что закон о продаже украинской земли может привести к тому, что народ поднимется на революцию и свергнет Зеленского.

По словам депутата Верховной рады, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

Он указал, что законным способом помешать принятию этого закона невозможно, поскольку украинцы «сами вручили партии Зеленского такой мандат». Он напомнил, что по конституции страны хозяином Украины является народ.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко указывала, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что, по ее словам, красочно иллюстрирует создание закона о продаже украинской земли.