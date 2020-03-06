Игра на опережение: зачем «Норникелю» соглашение с Fortum и BASF

Три компании намерены создать в финском городе Харьявалта кластер вторичной переработки аккумуляторов электромобилей (АКБ).

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«Повторное использование стратегически важных металлов, содержащихся в отработанных аккумуляторах, обеспечит успешное развитие экономики замкнутого цикла», - заявили компании в совместном пресс-релизе.

Токсичные источники энергии

Производство аккумуляторных батарей растет пропорционально росту спроса на электромобили. Такова тенденция по всему миру.

Но не секрет, что источники энергии для экологически чистых автомобилей содержат токсичные вещества и без должной утилизации представляют серьезную угрозу для окружающей среды.

Пока вопрос стоит еще не столь остро. По крайней мере, в Европе.

Электромобилей здесь еще не так много, на рынок в массовом порядке они начнут поступать только через пару лет. Но примерно через 8-10 лет, когда используемые на них аккумуляторы выработают свой ресурс, с этим нужно будет что-то делать.

Уже сейчас над проблемой утилизации занимаются автостроительные компании.

Так, Volkswagen обещает в 2020 году запустить на заводе в Зальцгиттере пилотный проект по переработке аккумуляторных батарей, которые здесь же и производятся. В свою очередь, Audi планирует в конце этого же года наладить замкнутый производственный цикл, позволяющий использовать кобальт и никель из аккумуляторов повторно.

Развиваются компании, специализирующиеся именно на утилизации АКБ. Но очевидно, что бизнес такого рода будет востребован.

«При переработке ценных металлов в литий-ионных аккумуляторах мы получаем дополнительные объемы кобальта, никеля и других стратегически важных металлов из первичных источников, тем самым снижая негативное воздействие электромобильных аккумуляторов на окружающую среду», — заявил Теро Холлендер, директор по развитию бизнеса Fortum.

По его словам, на направлении утилизации отходов Fortum может увеличить уровень извлечения ценных материалов в литий-ионных аккумуляторах с 50% до более 80%.

Завидная дальновидность

Таким образом, «Норникель» договорившись о создании кластера вторичной переработки АКБ электромобилей с BASF и ведущей компанией в области экологически чистой энергетики Fortum, продемонстрировал завидную дальновидность как в бизнесе, так и в экологии.

Использование металлов из отработанных аккумуляторов позволит значительно сократить выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторных материалов для электромобилей.

«Современный завод по переработке отходов поблизости от Nornickel Harjavalta укрепит позиции компании в качестве одного из самых экологичных рафинировочных предприятий в мире», — говорит Йони Хаутоярви, управляющий директор Nornickel Harjavalta.

«Разработка решений по вторичной переработке будет не только способствовать успешному осуществлению стратегии «Норникеля» по дальнейшему снижению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости работы, но и позволит отрасли удовлетворить растущий спрос на стратегически важные металлы на рынке электромобилей», — подчеркнул он.