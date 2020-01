«Crisis. Made in Davos»: как охраняют давосский форум

Всемирный экономический форум в Давосе потратит на обеспечение безопасности его участников 45 млн швейцарских франков ($46,5 млн), сообщил швейцарский телеканал SRF. Это рекорд.

Столько не тратили за последние 50 лет, которые существует форум.

В прошлые годы предельные затраты на безопасность достигали 8 млн франков. Так было, например, в 2018-м. Но в прошлом году организаторы форума, власти Швейцарии и кантон Граубюнден, где расположен Давос, выделили на безопасность на миллион франков больше, итого расходы составили 9 млн.

При этом пришлось задействовать не только швейцарских полисменов, но и полицейский корпус из Княжества Лихтенштейн.

Об этом ранее сообщал Альдо Шелленберг, заместитель командующего армией. По его оценке, рост расходов был связан с погодой в дни форума, что отражается на затратах на авиацию. А также с усилением персональной охраны глав государств и правительств.

Напомним, на форум в прошлом году прибыло порядка 3000 гостей из 110 стран. Но не было, например, нескольких звезд первой величины, формирующей мировую повестку — президента Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, президента Франции Эммануэля Макрона. Им помешали шатдаун, брекзит, «желтые жилеты».

Расходы на всю королевскую рать

Отсутствие этих лидеров позволило сэкономить часть средств. Но в этом году Трамп и Макрон снова в деле. А количество участников выросло почти до 5000 — из 117 стран. Значит, в расходной части на безопасность может добавиться еще пара цифр.

По признанию Вальтера Шлегеля, начальника местной полиции, «фоновая работа» по охране глав крупных государств требует меньше ресурсов, чем мероприятия по обеспечению персональной безопасности.

То есть, чем меньше лидеров участвует в форуме, тем дешевле он обходится. Но не намного.

Организаторы самого форума выделяют на безопасность лишь небольшую сумму. Например, на этот год — примерно 2,25 млн франков. Столько же запланировано и на 2021 год. А большая часть расходов покрывается за счет бюджетов всех уровней, а также за счет общефедеральных ассигнований на оборону. В охране форума участвуют подразделения швейцарских Вооруженных сил, например, части противовоздушной обороны и военно-воздушные силы, в состав которых входят истребители.

Во время работы форума самолеты ВВС Швейцарии постоянно патрулируют воздушное пространство. Более того, все дни до окончания работы форума любые полеты в районе Давоса возможны только с разрешения властей. Авиаатаку террористов на американские башни-близнецы никто не забыл.

По решению швейцарских властей, в обеспечении безопасности форума обычно участвуют порядка 5 тысяч военнослужащих. И примерно 1 тысяча полицейских. Прикомандированным полицейским из других кантонов выплачивают по 600 франков за сутки работы.

Обычно власти швейцарских кантонов недополучают компенсаций за направление своих полицейских в Давос. Расходы им приходится покрывать их своего бюджета. Точные суммы кантоны обычно не афишируют. Но иногда это становится известно. Кантон Цюрих, например, заявлял в 2018 году, что его затраты на безопасность форума составили примерно 800 тыс. франков.

Но по большому счету кантоны не жалуются. Даже самые удаленные от Базеля. В конечном счете, такой площадки, как Всемирный экономический форум, нет ни у одной страны. К тому же массовый наплыв желающих участвовать в форуме и тех, кто им противостоит, неплохо пополняет федеральный и кантональный бюджеты через оплату отелей, авиаперелетов, через расходы на еду и напитки, а также на аренду горнолыжного оборудования.

Точное количество силовиков, участвующих в наведении порядка, не раскрывается по соображением безопасности. Но в любом случае соотношение протестующих и стражей порядка обычно бывает не в пользу последних.

В 2018 году сотни человек вышли на акции по всей Швейцарии, чтобы выразить недовольство визитом Трампа в Давос. Протесты прокатились в Цюрихе, Женеве, Фрайбурге, Лозанне, Невшателе... Учасиники скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в «расизме, сексизме и гомофобии».

Greenpeace — их записали в террористы

Самая большая демонстрация состоялась в Цюрихе – более тысячи человек. На акцию протеста в Лозанне пришли около 300 человек. Они выложили на земле надпись из свечей: «Трампа здесь не ждут».

Самые отчаянные и хорошо организованные оппоненты Давосского форума – Greenpeace. Контртеррористическое подразделение британской полиции включило «Гринпис», а также экологическое движение Extinction Rebellion и зоозащитную организацию Peta в список потенциальных угроз наряду с неонацистскими группировками, сообщала в понедельник The Guardian.

Конечно, британские законы не действуют на территории Швейцарии, но ничего не мешают швейцарским властям принять аналогичный закон. По крайней мере, британцы как бы развязали руки силовикам в Швейцарии, выдали карт-бланш на жесткое применение силы..

Руководство «Гринписа» уже обозвало форум «климатичским лицемерием».

В докладе к форуму гринписовцы подсчитали, что участники форума в Давосе, в первую очередь, банкиры и страховые компании, вложили $1,4 трлн в ископаемое топливо. «Мы на мёртвой планете и деньги не нужны будут уже никому». С такими лозунгами «зеленые» выходят к охраняемым объектам форума.

На заснеженных улицах Давоса не забывают пиариться, между прочим, под прицелами снайперов, и активистки движения FEMEN. Во время одной из акций они разместили на своих полуобнаженных телах такие надписи: «Crisis. Made in Davos», «Gangsters party in Davos», «Poor because of you». Так что противостояние сил правопорядка и митингующих обещает быть нескучным. Форум закончит работу 25 января.