Месяц отсрочки: долги соберут по-новому

Минюст предложил сделать обязательной процедуру обязательного досудебного возврата просроченной задолженности граждан. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

В Минюсте рассчитывают, что новации вступят в силу в январе 2021 года.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности», — считают в Минюсте.

Реклама

Проект федерального закона «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц» предполагает, что кредитор обязан выслать должнику уведомление с предложением погасить долг.

И если он не погасит сумму в течение 30 дней после получения этого сообщения или откажется от выплат, то тогда уже можно будет обратиться в суд.

Также в законопроекте указано, что правительство РФ может установить особые правила взаимодействия при возврате долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Предполагается, что такими долгами смогут заниматься только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а также организации, поставляющие в жилые помещения ресурсы — воду, электроэнергию, связь, тепло.

Право работать с долгами граждан по ЖКХ получат региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые в соответствии с Жилищным кодексом РФ тоже принимают плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Также в законопроекте предлагается создать государственный реестр организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Туда, в частности, могут быть включены как профессиональные коллекторские организации, так и юрлица, занимающиеся этим видом деятельности и соответствующие определенным критериям.

Сейчас реестр компаний, которые могут осуществлять сбор просроченной задолженности, ведет Центробанк.

Включение компании-взыскателя в государственный реестр дает право организации проводить с должниками личные встречи, звонить им и общаться по телефону с должником при помощи автоматизированного интеллектуального агента — робота-коллектора.

Законопроект вводит понятие «робот-коллектор» и понятие «профессиональная коллекторная организация».

Так, «робот-коллектор» — это инструмент для отправки голосовых сообщений, применяющий систему генерации речи и способный поддерживать различные сценарии разговоров с должниками или иными лицами. При этом должник может отказаться от получения сообщений от такого робота с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

Юридические лица, которые не включены в госреестр, имеют право только отправлять уведомления по почте.

К включенным в государственный реестр организациям будут предъявляться повышенные требования. Например, они обязаны проводить запись бесед и хранить их не менее двух лет.

Компании также обязаны хранить все документы, составленные и полученные в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет.

Такие организации должны иметь интернет-сайт, электронную почту и заключить договор обязательного страхования своей ответственности.

Долги населения за услуги ЖКХ не снижаются и уже достигли 1,3 трлн рублей.

Об этом в ноябре заявил вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания в ситуационном центре правительства.

Объем просроченных потребительских кредитов россиян — там, где долги не платятся свыше 90 дней — в третьем квартале 2019 года составил 498 млрд рублей.

При этом россияне часто жаловались на действия коллекторов и других организаций, занимающихся сбором долгов.