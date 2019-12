Пока не определились: Трамп рассказал о санкциях против «Потока»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом пока не определился – вводить ли санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе саммита НАТО в Лондоне, передает немецкая газета Handelsblatt.

«Мы на самом деле еще не определились», — ответил американский лидер журналистам на соответствующий вопрос о санкциях против СП-2. Трамп подчеркнул, что Германия должна «самостоятельно разобраться» с этой «проблемой».

Двумя днями ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон смог замедлить реализацию газопровода СП-2, используя только «дипломатические меры».

Реклама

Однако, если дипломатия не сможет остановить проект, то «могут быть введены санкции».

Положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», было добавлено к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год. Председатель сенатского комитета по международным делам Джим Риш подчеркнул, что такая мера должна убедить частных предпринимателей остановить строительство газопровода из России.

Если США введут санкции в отношении «Северного потока — 2», Берлину нужно подумать об ответных мерах, отметил на это глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — сказал Эрнст.

В сенате США между тем сомневаются, что Вашингтон может остановить СП-2. Демократ Крис Мерфи заявил, что «строительство газопровода уже не остановить», поэтому нужно скорее принять законопроект о «европейской энергетической безопасности».

Этот документ должен помочь бороться с «растущим российским влиянием», добавил Мерфи.

Власти США стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2».

Сами же американские газовики хотят поставлять Европе свой сжиженный природный газ морским путем — на танкерах, причем по гораздо более высокой цене.

Глава германо-российской группы бундестага Робби Шлунд в ходе визита в Россию также заявлял, что США не должны шантажировать Германию по поводу участия в строительстве трубопровода.

«Надеюсь, наше правительство не отступит. Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог», — подчеркнул немецкий парламентарий.

Он добавил, что Вашингтон не должен давить на Берлин, а речь здесь идет об энергетической безопасности. Если же действующее правительство ФРГ «прогнется», отметил Шлунд, то он «будет рад участвовать в следующем правительстве».

Ранее сенатор от Республиканской партии Джон Барассо внес в конгресс США законопроект о введении санкций против российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2».

Чиновник предлагает снизить зависимость европейских стран от российского газа, одновременно увеличивая экспорт сжиженного природного газа из Штатов.

В документе под названием The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act) утверждается, что Россия использует энергию как «геополитическое оружие» и «продолжает подрывать мир и безопасность в Европе».

В январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.