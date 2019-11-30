Откроют с Путиным: Эрдоган назвал дату пуска «Турецкого потока»

Новый экспортный газопровод «Турецкий поток» из России через Черное море будет запущен 8 января — об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Объявление было сделано после церемонии запуска Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому газ будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены вместе открыть «Турецкий поток» в начале января 2020 года. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается «Турецкого потока», то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, открытие состоится после того, как будут завершены наземные работы на турецкой территории.

В середине нынешнего месяца сообщалось, что специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода «Турецкий поток», по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома».

Заполнение газом ознаменовало собой завершающий этап пусконаладочных работ перед вводом объекта в эксплуатацию.

Газом были заполнены обе части трубопровода от компрессорной станции «Русская» до приемного терминала в районе поселка Кыйыкей на черноморском побережье Турции.

Протяженность трубопровода составляет более 930 км. После морского участка будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными европейскими странами. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 млрд куб. м каждая.

Ранее стало известно, что «Турецкий поток» может подпасть под санкции комитета по международным делам сената США против компаний и физических лиц, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Обоснованием для ограничений послужили «вопросы энергетической безопасности Европы».

Сенатор-республиканец и один из инициаторов санкций против трубопровода Тед Круз рассказывал, что законопроект был принят комитетом двухпартийным большинством — 20 голосами против двух. Документ предполагает санкции против судов, которые прокладывают трубы на глубине 30 метров и ниже.

Строительство «Турецкого потока» было также основной темой переговоров Владимира Путина с председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном в конце прошлого месяца в Будапеште.

Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер отметил, что участие Венгрии в «Турецком потоке» возможно.

«В конце следующего года вместе с Болгарией закончим [прокладку трубопровода] на их территории. А по венгерской территории — всего 15 км, и мы можем это сделать быстро, если Венгрия заинтересована. А она, насколько можно судить, положительно относится к этому», — сказал президент России.

В свою очередь Орбан, отвечая на тот же вопрос, подчеркнул стратегический характер «Турецкого потока» для Венгрии.

«Для венгров всегда важен суверенитет, независимость. Поэтому очень важный вопрос, откуда мы получаем энергоснабжение? Сейчас мы получаем газ из России, но мы не хотим зависеть от транзитных стран», — сказал венгерский премьер.

По его словам, если газ будет идти с территории стороны Украины, «это не будет являться оптимальным решением». Поэтому Будапешт одобряет присоединение к «Турецкому потоку», резюмировал Орбан.

Накануне визита Путина в Будапешт министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» должен быть построен как можно быстрее. Действующее соглашение между РФ и Венгрией о транзите газа в Европу истекает 31 декабря.

Сербия также будет питаться газом из «Турецкого потока». Страна начала расширять подземное газохранилище «Банатский двор» и строить трубопровод от границы с Болгарией. Протяженность ветки составляет 402 км, пропускная способность — 12,87 миллиарда кубометров в год.