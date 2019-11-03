«Состоялся бы и без Дании»: Кремль о «Северном потоке — 2»

Проект «Северный поток — 2» мог быть реализован и без Дании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», — цитируют Пескова «Вести». Представитель Кремля отметил, что построение газопровода выгодно и самим европейским странам, потому что способствует укреплению их энергобезопасности.

Решения Дании действительно ждали долго — целых два года. За это время специалисты продумали запасные варианты реализации проекта, однако тогда пришлось бы увеличивать бюджет и продлевать окончательные сроки сдачи газопровода. Датские власти получили первую заявку от российской стороны в 2017 году. Дания приняла документ, однако в энергетическом агентстве страны тогда не называли конкретные сроки по решению этого вопроса.

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Копенгаген ссылался на необходимость проведения экологической оценки российского проекта, а также на обязательное проведение консультаций с другими странами. Последнюю попытку «Газпром» предпринял в апреле текущего года.

Свое решение Дания огласила 30 октября. Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Строительная компания сразу после этого заявила, что начнет подготовительные работы и саму прокладку газопровода уже в ближайшие недели.

В документе, который подтверждает разрешение Дании на постройку «Северного потока – 2» через ее территориальные воды, говорится, что решение было принято в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву.

Российские власти поприветствовали этот шаг. «Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок», — сказал в ответ на принятое Данией решение российский президент Владимир Путин.

Вместе с тем Москва неоднократно отмечала, что проект сугубо коммерческий и его не стоит политизировать, делая заложником геополитических игр. Однако на Украине считают иначе.

Так, украинский глава Владимир Зеленский ранее заявил, что строительство «Северного потока — 2» позволяет России усилить свои позиции и ослабить европейские страны.

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока — 2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства», — сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

Тем не менее, Украина, по его словам, была готова к такому повороту событий. «Если бы все зависело только от меня, то Дания, наверное, бы не подтвердила. Мы готовы были к такому решению [Дании]», — добавил президент Украины.

С позицией Зеленского в России не согласились. Так, сенатор Алексей Пушков, отвечая на слова Зеленского, обратил внимание, что Европейский союз всегда выступал за диверсификацию поставок газа, которую, наравне с надежностью, гарантирует российский газопровод.

В настоящее время «Северный поток — 2» построен на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. Предполагается, что будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Основными противниками строительства газопровода являются США, которые хотят закрепиться на рынке газовых поставок. Так, кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что приоритетом внешней политики Соединенных Штатов является противостояние «Северному потоку – 2».

Он уверен, что Россия за счет строительства газопровода приобретает «огромный рычаг давления» на Украину, так как транзит через эту страну может и не понадобиться. Салливан подчеркнул, что Вашингтон хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной остановки строительства газопровода.

В России в ответ на это заявление американского политика отметили, что Москва реализовывает свой проект не для того, чтобы давить на соседнее государство, «а для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки своего газа в европейские страны, которым этот газопровод выгоден». Такое мнение ранее выразил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии RT.