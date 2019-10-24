Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив

Недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут наказывать оборотными штрафами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.

Штраф в размере 1% от выручки АЗС за прошедший год, но не менее 500 тыс. рублей, вероятно, включат в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Ожидается, что она вступит в силу с 2021 года.

Соответствующий законопроект должны были внести в Государственную думу на эту осеннюю сессию, однако в мае документ вернули Минпромторгу. Причиной тому стала необходимость проанализировать законопроект о штрафах на соответствие концепции нового КоАП.

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Ранее стало известно, что Росстандарт подготовил серьезные меры для борьбы с недоливом топлива — новый ГОСТ. Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как системы, в том числе ее связь с оператором-кассиром. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%.

«Существуют и внеплановые проверки по фактам «недолива», но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры. Поэтому приходится признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части надзора. Шансов поймать нарушителей за руку немного, когда есть «кнопка», которая недолив в нужный момент отключает», — заявил глава надзорного ведомства Алексей Абрамов.

В начале осени Росстандарт сообщил, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет 9% — около 6 млн тонн. Кроме того,

почти на каждой пятой (19%) автозаправке в России топливо недоливают. Почти на каждой десятой заправке обнаружены некачественный бензин и дизельное топливо.

Проверка на соответствие качества топлива показала, что в первом полугодии 9% заправок (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Как пояснили в ведомстве, тесты проводились и в крупных сетях, принадлежащих нефтяным корпорациям, и на небольших независимых заправках.

Претензий в адрес заправок все больше — по сравнению с 2018-м годом жалоб выдвинули на 36% больше потребителей.

С начала 2019-го Росстандарт получил от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 — на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

Между тем спрос на бензин в России снизился на рекордный 1%. Эксперты полагают, что тенденция объясняется не высокими ценами на бензин, а снижением реальных доходов населения.

Автомобиль стал «весьма дорогим удовольствием». Машина требует затрат на штрафы, техобслуживание и содержание. В результате россияне пересаживаются на такси и общественный транспорт. Некоторые автомобилисты переходят на более дешевый газ.

При этом почти 50% россиян считают, что цены на бензин слишком высоки, и из-за этого машиной приходится пользоваться реже. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса ВЦИОМ.

Среди других причин — дороговизна в обслуживании авто, выплата страховки и налогов, попытки сэкономить средства, пробки, забота о природе и плохое состояние дорог.

Реальные располагаемые доходы (доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в последние годы не растут — в отличие от цен на бензин, из-за чего в 2018 году государству пришлось прибегнуть к регулированию через договоренности с нефтяными компаниями. В прошлом году реальные доходы сократились на 0,2%. В 2017-м речь шла снижении на 1,2%, в 2016-м показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2%, а в 2014-м — на 0,7%. В 2019 году Минэкономразвития прогнозирует рост на 0,1%.

Летом 2019-го года президент России Владимир Путин говорил о возможности умеренного повышения цен на автомобильное топливо, так как серьезное ограничение роста стоимости бензина и дизеля в стране будет тормозить развитие нефтеперерабатывающей индустрии. Сейчас цены на топливо растут ниже уровня инфляции, а правительство держит ситуацию под контролем, заверил российский лидер.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — подчеркнул Путин.

По данным Росстата, только за неделю 8-14 октября цены на бензин выросли в 20 регионах, больше всего – на 0,2% — в Калуге и Петрозаводске. В Москве и Петербурге этот показатель составил 0,1%. Так, на АЗС в Москве 92-й бензин стоил от 38,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 – от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 – от 48,60 до 54,83 рубля за литр.