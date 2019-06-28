Третий лишний: Пекин и Москва выкинули доллар

Документ о переходе на расчеты в нацвалютах между Пекином и Москвой подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

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По договоренности взаимные расчеты в нацвалютах будут проводить два банка – российский ВТБ и Торговый банк Китая. Это сделано в рамках объявленной почти год назад программы дедолларизации. Скорее всего, первыми на расчеты в национальных валютах будут переведены государственные контракты.

Ранее китайские банки не очень охотно высказывались по поводу идеи отказаться от доллара в расчетах с Россией. Переход на расчеты в рублях и юанях – довольно рискованный процесс.

Валюты наших стран – так называемые мягкие, то есть их курс подвержен большим амплитудам колебаний из-за любых негативных событий на мировом рынке. Заключенное между странами соглашение позволит нарастить объемы торговли в рублях и юанях в несколько раз.

На данный момент стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран.

В конце марта 2019 года начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества Центробанка РФ Владимир Шаповалов рассказал, что российские банки уже стали подключаться к китайскому аналогу SWIFT, чтобы упростить взаиморасчёты. Речь шла о системе о China International Payments System. Китайские банки, по словам Шаповалова, начнут также подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, которую в 2014 году создал Банк России.

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов. Традиционно американская валюта демонстрирует высокую стабильность, а долларовые активы относятся к числу наиболее высокодоходных в категории безрисковых.

Но российский бизнес вынужден постепенно отходить от долларовых расчетов, так как опасается возможного замораживания долларовых активов на счетах в иностранных банках на фоне санкционного давления, в первую очередь, на территории США. Несколько банков, попавших под санкции, уже ощутили на себе эту особенность санкционной риторики со стороны Вашигтона – заморозка активов их клиентов заключается в том, что американские банки просто не отвечают ни на какие запросы российской стороны.

О том, что американская валюта становится слишком рискованным инструментом, неоднократно заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

Еще в июне прошлого года экономисты Всемирного банка подсчитали: 70% всех сделок в мировой торговле приходится на доллар, 20% — на евро, остальное делят между собой азиатские валюты, в частности, китайский юань. Уже год назад он был третьей по значимости валютой в корзине МВФ. В марте 2018 года Китай начал торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте.

Министр энергетики России Александр Новак уже говорил, что правительство рассматривает возможность расчетов за нефть в национальных валютах — особенно с Турцией и Ираном — в обход доллара США.

Экономисты, впрочем, всегда указывали на высокие риски рубля и юаня, так как правительство Китая использует метод искусственной девальвации своей валюты – из-за снижения курса юаня китайские товары становятся более привлекательными по цене на мировом рынке.

Рубль также подвержен серьезным колебаниям относительно доллара и евро, как и любая валюта стран с развивающейся экономикой. Возможно, намеченную дедолларизацию должны сопровождать изменения в законодательстве, так как добровольно компании вряд ли пойдут на снижение объемов расчетов в долларах.

Если будет конкретный закон, определяющий допустимый процент расчетов в валюте США для компаний — экспортеров в обеих наших странах, то это будет, наверное, самый действенный локомотив для перевода расчетов на рубли и юани.

В любом случае важно наличие пошагового плана по переводу расчетов. Если Россия серьезно озаботится решением этого вопроса, то существенно мы снизим расчеты в долларах уже лет через пять, считают эксперты

В итоге, США – если брать долгосрочную перспективу — могут лишиться статуса мировой державы, а доллар перестанет быть главной резервной валютой, что неизбежно приведет к ослаблению его беспрецедентного влияния на глобальную экономику.