Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Россия ночью подверглась массированной атаке дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за ночь сбила 145 дронов ВСУ в российских регионах
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атаки противника отражались с 23:00 мск 15 марта до 08:00 мск 16 марта. Больше всего вражеских дронов было перехвачено над территорией Московской региона — 53, в том числе 46 БПЛА сбили на подлете к Москве. Также 38 беспилотников нейтрализованы в небе над Брянской областью, еще 11 — над Ярославской.

Кроме того, восемь дронов обезврежены над территорией Калужской области, семь — над Смоленской, по пять — над Ростовской и Ульяновской областями. Еще четыре БПЛА сбили в Тверской области, по три — в Воронежской, Костромской областях и в Крыму. Два беспилотника ВСУ ликвидировано над Волгоградской областью и по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по полигону ВСУ в районе города Васильков под Киевом. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, незадолго до атаки на объект доставили новые французские дроны. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
