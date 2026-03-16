Россия ночью подверглась массированной атаке дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атаки противника отражались с 23:00 мск 15 марта до 08:00 мск 16 марта. Больше всего вражеских дронов было перехвачено над территорией Московской региона — 53, в том числе 46 БПЛА сбили на подлете к Москве. Также 38 беспилотников нейтрализованы в небе над Брянской областью, еще 11 — над Ярославской.

Кроме того, восемь дронов обезврежены над территорией Калужской области, семь — над Смоленской, по пять — над Ростовской и Ульяновской областями. Еще четыре БПЛА сбили в Тверской области, по три — в Воронежской, Костромской областях и в Крыму. Два беспилотника ВСУ ликвидировано над Волгоградской областью и по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по полигону ВСУ в районе города Васильков под Киевом. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, незадолго до атаки на объект доставили новые французские дроны. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.