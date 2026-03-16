В МИД Ирана выразили готовность продолжать войну с США

Иран будет воевать до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не осознает ошибочность вооруженной агрессии против исламской республики. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи в соцсети X.

«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться», — написал он.

По словам министра, жертвы атак США также должны получить соответствующую компенсацию.

До этого сообщалось, что Иран готов обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Ирана назвал виновных в кровопролитии в республике.