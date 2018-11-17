Взялись за старое: Россия покупает бумаги США

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,41 млрд в сентябре. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США.

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Таким образом, после продолжительного сокращения вложений в этот актив, Россия по итогам сентября увеличила уровень инвестиций в US Treasuries на $419 млн.

Это довольно неожиданный разворот в инвестиционной стратегии. Дело в том, что последние несколько месяцев Россия сокращала вложения в американские гособлигации. Так, в апреле они сократились на $47,5 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд.

В итоге сокращение вложений в американские бумаги достигло по итогам августа минимума с 2007 года.

В результате Россия выпала из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в $96,1 млрд.

«Максимальный объем вложений в американские бумаги России был в октябре 2010 года, тогда наша страна держала в американских бумагах $176,3 млрд», — вспоминает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Сокращение вложений России в казначейские облигации США объясняется ростом геополитических рисков на фоне обещанных новых санкций.

В частности, Америка грозится ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

«Партнерские отношения все тяжелее и тяжелее, и любая деталь может стать поводом для манипуляций», — комментировала Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

В условиях санкционного противостояния эксперты считают правильным для России больше диверсифицировать свои вложения.

В то же время на этой неделе стало известно, что у конгрессменов не хватило времени на решение внутренних вопросов, поэтому США решили отложить новые санкции в отношении России до января.

На фоне таких новостей российскому Минфину даже удалось впервые за три недели разместить на аукционах все облигации федерального займа (ОФЗ). Так, всего министерство предлагало рынку два выпуска на 10 млрд руб.

При этом на первом аукционе министерство продала четырехлетние бумаги номинальной стоимостью 5 млрд руб. В ходе аукциона спрос превысил предложение почти в 2,5 раза, а средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых.

Второй аукцион также оказался удачным: спрос на трехлетние ОФЗ в 3,5 раза превысил предложение в 5 млрд руб. При этом средневзвешенная доходность выпуска составила 8,43% годовых.

Между тем, по мнению ряда экспертов, эйфория, связанная с переносом санкций на следующий год, выглядит излишней.

«Рынок забывает о втором пакете по делу Скрипалей, его введение вполне возможно в конце месяца или начале декабря и может изрядно подпортить настроение», — отмечает Сергей Гайворонский, аналитик «БКС брокер».

Торговля ценными бумагами позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы несмотря на большой бюджетный дефицит. В октябре стало известно, что бюджетный дефицит в США вырос до шестилетнего рекорда. Об этом свидетельствуют данные отчета минфина США.

По итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит бюджета составил $779 млрд, что на 17% ($113 млрд) больше, чем годом ранее.

Дефицит бюджета составил 3,9% от ВВП по сравнению с 3,5% ВВП на окончание предыдущего финансового года. При этом средний показатель за последние 40 лет — 3,2% от ВВП.

За прошедший финансовый год расходы бюджета выросли на $127 млрд (3,2%), доходы – на $14 млрд (0,4%).

Иностранные государства владели в сентябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,223 трлн, в августе 2018 года этот же показатель составлял $6,287 трлн.

Крупнейший держатель американских казначейских обязательств Китай продолжил сокращать объем своих вложений.

По итогам сентября цифры уменьшились на $13,7 млрд, до $1,151 трлн, что следует из данных, опубликованных минфином США.

Япония занимает второе место среди крупнейших держателей бумаг минфина США на своем балансе. Страна также сократила вложения — на $1,9 млрд, до $1,028 трлн.

На третьем месте расположилась Бразилия, которая также несколько сократила объем вложений, доведя общий объем до $317 млрд.