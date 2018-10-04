Ездить не на чем: Украина требует от России вагоны

Киев требует от Москвы вернуть вагоны. Как заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, Украина потребует от России передачи предприятию «Укрзализныця» 30 тысяч вагонов, сообщает агентство УНИАН.

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По словам Геращенко, украинские вагоны остались на «оккупированной территории» после начала «российской агрессии».

«Я хочу напомнить об ужасном факте: российская агрессия привела к краже у «Укрзализницы» более 30 тыс. вагонов», - заявила она

При этом, например, 85 из этих вагонов были приобретены на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, и Киеву еще предстоит выплачивать долг за них.

85 «новеньких» вагонов сейчас находятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и сейчас, как отмечает Геращенко, ими якобы торгуют в провозглашенных республиках и России.

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи»,

— отметила Геращенко.

После событий, которые произошли весной 2014 года, между Россией и Украиной больше нет прямых поездов российского формирования. По Украине проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановкой. Остальные поезда принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский кабмин рассматривает вопрос закрытия железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Это пойдет на пользу Украине и подтолкнет развитие ее транспортной системы, говорил он.

Так, по его словам, произошло и с авиасообщением, которое между Киевом и Москвой прекратилось почти три года назад.

«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается.

Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», — говорил Омелян в эфире «Пятого канала».

При этом на Украине неоднократно поясняли, что не собираются блокировать транзит российских грузов.

Министерство инфраструктуры Украины не предлагало кабинету министров ограничить посадку пассажиров на транзитные поезда, следующие через Россию, однако ведомство допускает возможность введения таких ограничений, заявлял в августе министр Владимир Омелян. «На этот момент мы говорим, что изменения в маршрутах транзитных поездов <…> не предусматриваются», — отмечал он.

«Но если реальность потребует, мы готовы ввести ограничения — просто транзитное прохождение поездов по территории Украины без остановок», — пояснял министр.

Получить оперативный комментарий от РЖД «Газете.Ru» не удалось.

Между тем спор о вагонах — лишь один из множества вопросов в отношениях двух стран. Часть из них разбирается во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как стало известно летом, Россия выиграла у Украины спор в ВТО по экспорту железнодорожных вагонов и стрелочных переводов.

Иск Киева к Москве был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. По мнению Киева, Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки вагонов с Украины.

По данным украинской стороны,

экспорт вагонов и стрелочных переводов в РФ сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн за 7 месяцев 2015 года.

Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов и другие предприятия.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская ранее заявляла, что пыталась урегулировать этот спор и другие на уровне соответствующих комитетов ВТО, однако попытки были безуспешными. Она призвала тогда экспортеров, пострадавших от действий России, обращаться в Министерство экономического развития и торговли и предоставлять доказательную базу для жалобы в ВТО.

Отказ в удовлетворении претензий по вагонам стал уже второй победой России над Украиной в ВТО. 20 июля стало известно о том, что Третейская группа Всемирной торговой организации признала правоту РФ в споре с Украиной относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства. Об этом сообщало Министерство экономического развития России. Спор был инициирован российской стороной в 2015 году.