Райские кущи: как органика спасает урожай

Рустам Рамазанов окончил нефтяной факультет Казанского технологического университета, и долгие годы его бизнес непосредственно касался добычи углеводородов, но потом цены на нефть стали падать, а в отрасли наступил период стагнации.

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«Со школьного времени я так или иначе занимаюсь предпринимательской деятельностью. До 2000 года это была торговля, в том числе снабжение сельскохозяйственных предприятий – таким образом, я еще тогда попробовал себя в сельском хозяйстве. С 2000 года мы с моим партнером занимались нефтесервисом – попали в рост отрасли, с 350-ти млн баррелей в 2000 году до 500 млн в 2006-2007 годах», — вспоминает бизнесмен.

За 15 лет им с партнером удалось построить компанию федерального уровня. Падение мирового нефтяного рынка, однако, положило этим успехам конец.

Партизанский бизнес

Дальнейшую судьбу Рустама в бизнесе определило почти случайное вложение, сделанное за несколько лет до прощания с нефтяным бизнесом – предприниматель инвестировал в небольшую команду уфимских ученых, которая разрабатывала биотехнологический продукт для сельского хозяйства.

«Это был проект ценного сотрудника одного из самых мощных наших конкурентов. Я пытался переманить его к нам, но он отказался – зато согласился уволиться, если я профинансирую его начинание. Такой вариант меня устроил. У него даже был контрольный пакет в этой компании, но потом я его выкупил. Привлекало меня в основном то, что нефтяной бизнес крайне сложно вывести за пределы России или СНГ, а рынок биотехнологий транспарентный и гибкий», — объясняет свои мотивы бизнесмен.

Сельское хозяйство, как выяснилось, таило в себе массу подводных камней, о которых Рустам Рамазанов и не догадывался.

«Сейчас дела идут неплохо, но те представления, которые были в самом начале, конечно, оказались очень наивными. Когда меня сейчас спрашивают, имеет ли смысл заняться таким бизнесом, я всегда задаю встречный вопрос: а ты хоть что-то о нем знаешь? Человек говорит: нет, но я вижу, что он очень хороший и перспективный. Я говорю - тогда начинай. Но при условии, что у тебя есть нервы, деньги и время на то, чтобы 3—5 лет каждый год понимать, что ты до этого делал все неправильно», — признается он.

Бизнесмен и сейчас оценивает свои знания об отрасли без лишнего оптимизма. «К данному моменту мы, наверное, уже прошли те 20% информации, которая дает 80% понимания. Конечно, еще остается 80% информации, которая дошлифует до 100% понимания. Очень помогли поездки по разным странам, ведь везде развитие сельского хозяйства находится на разных этапах», — уверен предприниматель.

Мечта Рамазанова о международном бизнесе осуществилась. По его словам, сейчас «Бионоватик» имеет партнеров в Турции, Индии, Африке (Алжир, Тунис, Марокко, Египет, ЮАР, Замбия и Зимбабве), а также в арабских странах – например, в ОАЭ. «Мы пошли по странам, в которых рынок еще не начал расти или даже не образовался — такой партизанский бизнес», — шутит он.

Органика VS химия

Среди продуктов, которые производит «Бионоватик» — регуляторы роста растений, биоудобрения, продукты восстановления почвы, биоинсектициды и биофунгициды. Так, биологическое удобрение основано на деятельности бактерий Bacillus megaterium – попадая в почву, они активно делятся и размножаются, благодаря утилизации источников углерода в почве или корневых выделениях. Как заявлено производителем, в процессе роста клетки бактерии растворяют прочные соединения фосфора и калия в почве, поэтому фосфор и калий становится доступным для растений. Каждая упаковка снабжена серийным номером, который можно отсканировать с помощью приложения и проверить ее подлинность.

Рамазанов признает, что пока биотехнологии не могут считаться альтернативой химическим препаратам для растений – такой задачи его компания перед собой и не ставит.

«Мы не позиционируем свою продукцию в качестве замены химикатам. Я вообще не люблю конкурировать и бороться, лучше добиваться какой-то синергии», — отмечает он.

По словам бизнесмена, растения, которые люди сажают для получения урожая, подвержены огромному количеству рисков. «В первую очередь, это риски климатические – из-за них мы теряем больше половины урожая. Для решения этих проблем у нас есть препараты без химии — это регуляторы роста из особых животных веществ, которые стимулируют иммунитет растений», — уверяет Рустам Рамазанов.

Если же говорить о болезнях растений и вредителях, то тут органические препараты не конкурируют с химией, а скорее ее дополняют. В лаборатории компании производятся природные враги таких вредителей и заболеваний, а затем их многократно размножают в стерильных условиях и вносят в природу.

«Если объяснять совсем доступно, то у вас есть яблоня, на которой растут яблоки, но ее повадились грызть зайцы. Вы можете все залить химией, чтобы их отравить, или взять волков и размножить их. Они съедят зайцев, а яблоки останутся целы, потому что хищников они не интересуют. Потом волкам станет нечего есть, и они естественным образом погибнут», — поясняет Рамазанов.

Бизнесмен признает, что применять химические препараты гораздо проще, чем органические, но и стоят они значительно дороже. «Допустим, фунгицид — это лекарство против болезнетворных организмов. Их великое множество, и у пшеницы, и у яблок, и у винограда, и у томатов, у чего угодно. У каждого свои болезни. Химические препараты в среднем стоят от 1200 рублей до 2,5 тысячи рублей на гектар, а наш препарат – 150-200 рублей на гектар», — подсчитал глава компании.

Финансовый ликбез

Производство компании находится в Казани – «Бионоватик» разместился в технопарке, где можно на льготных условиях арендовать новое здание со всей необходимой инфраструктурой. В результате у Рамазанова остались деньги, чтобы инвестировать их в технологии и оборудование.

«Имея опыт предпринимательской деятельности, я задействовал все возможные инструменты государственной поддержки, какие были доступны. Очень помогло льготное кредитование на оборотные средства и расширение производства – для этого я обратился в Корпорацию МСП и Фонд развития промышленности. Не имея абсолютно никаких связей, знакомств или отношений с ними, мы просто пришли туда с бизнес-планом, а вышли с деньгами. Кроме того, Корпорация МСП помогла получить в лизинг на выгодных условиях отечественное оборудование через Региональную лизинговую компанию Татарстана – где-то под 5-6%. На оборотные средства мы получили около 100 млн рублей, еще около 150 млн рублей – на лизинг. Я считаю, что для небольшого пока предприятия это очень неплохая поддержка», — рассуждает бизнесмен.

По его словам, опытный человек мог бы открыть подобный бизнес примерно за 500 млн рублей, тогда как новичок потратит вдвое больше.

«У нас получился какой-то средний вариант между двумя этими крайностями», — говорит Рамазанов. В этом году выручка компании, по планам , должна составить около $5 млн, а в следующем году предполагается увеличить эту сумму примерно на 40%.

Лечение по фотографии

«Бионоватик», несмотря на свои скромные размеры, надеется поспособствовать решению некоторых проблем сельского хозяйства. «В частности, здесь был вопрос острой нехватки опытных, квалифицированных агрономов. Их постоянно перекупают и переманивают», — говорит Рамазанов.

Для решения этой проблемы компания перевела на русский язык приложение для смартфонов, разработанное ее немецкими партнерами, – оно позволяет по фотографии определить, какой недуг поразил то или иное растение.

«Мы раздаем своим партнерам приложение, позволяющее снизить риски принятия агрономического решения, причем с каждой новой фотографией искусственный интеллект становится все более опытным. Он автоматически определяет болезнь растения с определенной вероятностью, что позволяет молодому агроному принимать более квалифицированное решение. У нас сейчас в разработке находится еще 2 приложения, которые планируется запустить к 2020 году. Это уже наши разработки, которые тоже должны будут помочь в решении наболевших проблем», — делится планами на будущее Рамазанов.