На всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога

Режим предупреждения об угрозе с воздуха вновь введен на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, сообщает ТАСС.

Сирены сработали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

До этого на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске, в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

