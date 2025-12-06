На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленского уличили в желании продолжить конфликт на Украине

RS: Зеленский не планирует прекращать конфликт, хотя преимущество за Россией
Ukrainian Presidential Press Service

Украинский лидер Владимир Зеленский не намерен прекращать конфликт, несмотря на то что Украина проигрывает. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft (RS).

«Путин, очевидно, ждет, пока у европейцев не закончатся деньги, зная, что у них они закончатся раньше него. Пока его стратегия, похоже, работает, поскольку у Украины нет денег, а Европа, не желая видеть, как Украину подталкивают к невыгодному миру», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Зеленский регулярно обращается е Европе за финансированием Киева, что говорит о нежелании Украины прекращать конфликт.

На этом фоне бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что США планируют избавиться от президента Украины.

Эксперт назвал Украину самым коррумпированным местом на Земле. По его словам, США «только что расправились» с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и теперь собираются свергнуть Верховную раду, разрушить эту структуру.

Ранее депутат Рады заявил, что Ермак консультировался в США о том, как стать президентом Украины.

