Украинские беспилотники пытались атаковать Ленинградскую область

Дрозденко: над Киришским районом Ленинградской области уничтожено несколько БПЛА
Shutterstock

Над Киришским районом Ленинградской области утром 6 декабря уничтожено несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, режим воздушной опасности над областью сохраняется.

Губернатор предупредил население, что из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) возможно понижение скорости мобильного интернета.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 декабря силы ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами России.

SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины использовали для удара БПЛА типа «Лютый».

Также сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 25 беспилотников самолетного типа и 67 ударных гексакоптеров «Баба-яга», запущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Теперь вы знаете
