В Днепропетровске сообщают о взрывах на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«Взрывы в Днепропетровске», — говорится в Telegram-канале издания.

Также новые взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги.

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

