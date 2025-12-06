18-летний юноша поджег незнакомца в пустом вагоне метро и поплатился

В Нью-Йорке юношу обвинили в поджоге, в результате которого пострадал пассажир метро. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в понедельник, 1 декабря, в вагоне поезда, идущего на север, на остановке «34-я улица — Пенсильванский вокзал».

По версии следствия, 18-летний Хайрам Карреро ненадолго зашел в поезд, поджег листок бумаги и бросил его рядом с 56-летним спящим пассажиром, а затем покинул вагон и добрался до дома на автобусе.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, пострадавший с горящими ногами и туловищем вышел на следующей станции. Полицейские быстро потушили пламя, и мужчина был экстренно доставлен в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Карреро был арестован в четверг, 4 декабря, ему грозит не менее семи лет тюрьмы. Мотивы подозреваемого остаются неизвестным. Предварительное слушание по делу назначено на 4 января.

Ранее россиянин получил 11 лет колонии за попытку сжечь заживо бывшую жену и детей.