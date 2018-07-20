Расплата придет: почему россияне живут взаймы

Средний долг на человека перед кредитными организациями по данным на 1 июля 2018 года составил 163 тыс. рублей, подсчитали в компании «Домашние деньги». Таким образом, уровень закредитованности россиян вырос на 11% со 146 тысяч рублей в прошлом году.

Самый высокий уровень просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2018 года в Ингушетии (20,41%), Карачаево-Черкессии (11,62%) и Бурятии (9,72%).

В топ-10 регионов, где живут самые необязательные заемщики, входит Адыгея (уровень просроченной задолженности — 9,5%), Кабардино-Балкарская республика (8,37%), Ставропольский край (8,23%), Омская область (8,19%), Астраханская область (8,15%), Краснодарский край (8,07%) и Кемеровская область (7,98%).

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В Объединенном кредитном бюро (ОКБ), в свою очередь, подсчитали, что по итогам шести месяцев этого года по объемам кредитования традиционно лидируют Москва и Московская область, где заемщики взяли 999,27 тыс. кредитов на сумму более 369,5 млрд рублей (всего во втором квартале этого года было выдано 9,43 млн новых кредитов на сумму более 2,03 трлн рублей).

На втором месте по объемам выдачи — Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 413,82 тыс. кредитов на 124,54 млрд рублей, а замыкает тройку Свердловская область — 295,22 тыс. кредитов на 63,26 млрд рублей. Также в десятку наиболее активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области.

Проблема с закредитованностью населения остро стоит и в регионах, в которых осенью состоятся выборы.

9 сентября пройдут выборы 26 глав регионов (22 прямых и четыре через голосование в парламенте), а также дополнительные выборы семи депутатов Госдумы. Прямые выборы губернаторов пройдут в Самарской, Нижегородской, Орловской, Омской, Владимирской, Новосибирской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской областях, Хабаровском, Красноярском, Алтайском, Приморском крае, Якутии, Хакасии, Москве, Чукотском автономной округе.

Согласно данным компании «Домашние деньги», например,

в Омской области доля просроченной задолженности составляет 8,19%, Краснодарском крае – 8,07%, Кемеровской области – 7,98%, Алтайском крае – 7,66%, Самарской области – 7,01%.

Лучше ситуация в Москве (6,83%), Тюменской (6,78%), Ивановской (6,75%) и Новосибирской областях (6,73%). Хотя в этих регионах просроченная задолженность выше, чем в среднем по России, — 6,6%.

В топ-10 российских регионов, в которых сложнее всего взыскать долги по кредитам, входят Кемеровская, Воронежская, Тюменская и Владимирская области (на первом месте по России в рейтинге Красноярский край и Ярославская область).

Согласно данным ОКБ, за прошедшие полгода по темпам роста лидером стала Москва, где объемы кредитования выросли на 63%, при этом количество новых кредитов увеличилось там на 27%. А в числе регионов-лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования вошла Новосибирская область (впереди Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Татарстан), где этот показатель вырос на 81%, а количество новых кредитов — на 63%.

При этом наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита отмечен в Нижегородской области — на 13%.

Эксперты объясняют стремление россиян жить взаймы целым рядом причин.

Так, в компании «Домашние деньги» считают, в России развивается американская модель потребительского поведения, когда люди, имеющие в своем распоряжении большее количество денег, склонны тратить еще больше (в том числе на предметы роскоши), и для этого берут кредиты.

Однако эта тенденция характерна только для «богатых» регионов, где зарплаты выше, чем в среднем по России, — например, для Москвы и Санкт-Петербурга. Да и то лишь для части населения. Так, по данным ОКБ, за пять месяцев этого года из 320,1 млрд рублей кредитов, выданных в Москве, 148,2 млрд рублей составили кредиты наличными, 111,7 млрд рублей — ипотечные кредиты, 23, 8 млрд рублей — автокредиты, почти 36 млрд рублей — кредитные карты.

Большинство жителей регионов брали кредиты совсем не на дорогостоящие покупки, говорят эксперты.

Россияне берут кредиты, потому что у большинства нет ни жилья, ни автомобиля, ни доступа к качественному образованию и медицине,

— констатирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По данным опроса НАФИ, проведенном в мае этого года, 22% россиян экономят на лечении, а 20% опрошенных — на одежде и предметах домашнего обихода.

Примерно половина выдаваемых займов в регионах направляется не на потребительские нужды, а на погашение взятых ранее кредитов, добавляет аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Если посмотреть на динамику реальных доходов населения, то очевидно, что обходиться без кредитов россиянам очень сложно. Последние годы наши сограждане стабильно беднели.

2018 год был первым годом, когда реальные доходы россиян (реальные располагаемые денежные доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен — ред.) начали расти после четырехлетнего падения. Так, в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. За январь — май 2018 года с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года реальные доходы выросли на 2%. После нескольких лет падения реальных доходов даже небольшой их рост привел к тому, что россияне почувствовали себя увереннее и стали делать крупные покупки, реализовывая «отложенный за несколько лет падения реальных доходов спрос», говорит Коренев.

Однако, по словам эксперта, остудить кредитный пыл россиян необходимо: закредитованность россиян сейчас крайне высокая, и в среднем каждая вторая семья в стране сейчас имеет хотя бы один кредит.

Не все россияне могут с ними расплатиться или получить новый займ, чтобы погасить уже взятые обязательства. Так, судя по данным арбитражных управляющих, опубликованных на «Федресурсе»,

российские суды в январе-июне 2018 года признали банкротами 19 053 гражданина, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проблему признает и регулятор. Как заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев,

ЦБ обеспокоен «взрывным» ростом необеспеченных потребкредитов.

По его словам, в России увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки. Как отмечает Поздышев, рост необеспеченной ипотеки и необеспеченных ссуд может привести к накоплению существенных рисков.

На необходимость россиян вернуться вновь к строгой экономии указывает замедление реальных доходов населения. Так, темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля — в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, а в июне — на 0,2%, сообщил Росстат.

По словам главного экономиста БКС Глобал Маркетс Владимира Тихомирова, в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус. А Алексей Коренев в свою очередь считает, что в следующем году они, как и предыдущие четыре года, вновь будут снижаться.

Примечательно, что даже чиновники оценивают будущее довольно пессимистично. Так, в последнем прогнозе Минэкономразвития министерство предполагает рост ВВП в следующем году на 1,4%, реальных зарплат — ниже 1% и инфляцию выше 4%.

В этой ситуации эксперты считают целесообразным для россиян менять поведение уже в этом году — переходить от потребительской модели к сберегательной.

«У населения снижается объем сбережений, многие отказываются от финансовой «подушки безопасности, — комментирует Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям аналитического центра НАФИ. — Однако если в реальности экономическая ситуация не будет улучшаться, высока вероятность серьезного экономического кризиса, увеличения числа малообеспеченных и даже бедных слоев населения», — резюмирует эксперт.