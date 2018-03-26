Вечные пирамиды: Мавроди умер, но дело его живет

В Москве на 63-м году жизни скончался основатель МММ Сергей Мавроди. Компания, созданная в 1992 году, представляла собой классический образец финансовой пирамиды. Доход участникам выплачивался из взносов вновь прибывших вкладчиков.

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Пирамида рухнула в 2003-м. Крах «МММ» — это исключительно заслуга правительства страны, утверждал Мавроди. По различным оценкам, число пострадавших достигало 10-15 млн человек. В 2007-м Мавроди присудили 4,5 года тюрьмы за мошенничество. За последние годы он создал еще несколько компаний, а также активно пытался работать с другими странами.

Сайт МММ работает до сих пор. На нем указывается, что «МММ - это международная касса взаимопомощи, финансовая социальная сеть». Минимальной суммы вклада нет, максимальная – $10 000, так как компания создана «для помощи обычным людям с небольшими вкладами, а не для наживы богатых».

«Всего за 3 месяца участник может увеличить свой вклад в 8 раз!!! Такого не предложит вам ни один банкир и ни один бизнес. Поэтому для МММ в 2018 году ожидается просто колоссальный рост», — сообщается на сайте.

Мавроди даже запустил свою криптовалюту Mavro. В проекте в первый же месяц приняли участие 33 тысячи человек. Изначальный курс Mavro составлял один доллар, но в прошлом году при перезапуске проекта он предлагал ее держателям только 50 центов.

Пирамиды продолжают жить

Несмотря на крах МММ и другие негативные примеры, россияне продолжают нести свои деньги в сомнительные конторы.

Так, около тысячи жителей Камчатки требуют через прокуратуру и суд возврата денег, вложенных в кредитный потребительский кооператив «Восточный фонд сбережений». Фонд действовал еще и в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске и Южно-Сахалинске.

Полиция, по сообщениям местных СМИ, считает, что «Восточный фонд сбережений» стал частью финансовой пирамиды, в которую кроме него вошел еще 21 кредитный кооператив в 17-ти регионах по всей стране.

Количество пострадавших пайщиков не называется. Деньги пайщиков обещали вкладывать в строительство, но вместо этого якобы сбрасывали на счета фирм-однодневок. Между тем «Восточный» был включен в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов граждан, который ведет ЦБ.

В 2017 году выявлено 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Такую статистику предоставил Центробанк по запросу «Газеты.Ru». Это меньше чем было в 2016 году (180) и 2015 году (200).

Банк России отмечает, что сокращение числа пирамид связано с превентивными мерами, которые совместно предпринимают ЦБ, правоохранительные органы и органы исполнительной власти в регионах.

Предварительный ущерб от деятельности организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, по итогам 2017 года составил около 1 млрд руб., отчитались в ЦБ.

Ранее Банк России сообщал, что по итогам 2016 года, по предварительным оценкам, ущерб составил около 2 млрд рублей, в 2015 году - около 5,5 млрд рублей.

В ЦБ говорят, что делают ставку «на проактивную позицию». В настоящее время во всех главных управлениях Банка России создаются отделы по противодействию нелегальной деятельности. В Краснодаре 2 февраля ЦБ был открыт соответствующий центр компетенций, который займется разработкой методологии по выявлению и пресечению сомнительных схем. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России.

«Такой подход позволит отслеживать миграцию мошеннических схем и купировать их распространение на ранних стадиях, выявлять организаторов подобных компаний, способствовать выстраиванию более эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и общественностью», — говорится в комментарии ЦБ.

Мошенники на профилактике

В ЦБ считают, что одна из проблем - это недостаточная финансовая грамотность населения, поэтому реализуют соответствующие образовательные программы. Этим же занимается Минфин. «Газете.Ru» пояснили в ведомстве, что оказывают информационно-образовательную поддержку гражданам по профилактике мошенничества в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России».

Пока, правда, финансовым ликбезом охвачено порядка 10 регионов. Там проводятся «семинары и мастер-классы».

Люди учатся распознавать мошеннические схемы, в том числе, «по характерным критериям определять, относится ли компания к финансовой пирамиде», уточняют в министерстве. Буклеты и другие пособия, которые получают участники семинаров, также «содержат необходимую информацию для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию».

Этот проект реализуется, в том числе, на деньги Всемирного банка, кредит под который был открыт в 2010 году. Как пояснила «Газете.Ru» представитель российского офиса ВБ Марина Васильева, целевая аудитория программы — обычные граждане, потребители базовых финансовых услуг с низким и средним уровнями доходов. Но акцент делается на школьниках и студентах ВУЗов.

Совокупный объем финансирования проекта составляет $113 млн, из которых $88 млн — это средства бюджета РФ и $25 млн кредит ВБ.

Срок погашения, на момент заключения кредитного договора, составлял 17 лет. Но в Минфине уточнили, что сам проект будет завершен в первом квартале 2019 года. Ему на смену в прошлом году министерство разработало «Стратегию по повышению финансовой грамотности населения».

В надежде на чудо

Почти половина россиян (46%) испытывают недостаток знаний в финансовой сфере, отмечали ранее эксперты НИУ ВШЭ. Свыше половины (51%) не разбираются в особенностях государственной системы страхования вкладов, немногие (29%) понимают связь между риском и доходностью.

Почти каждый десятый, подписывающий финансовые договоры, полагается на авось, то есть подписывает, не читая (9%), четвертая часть (26%) читают, но ставят подпись вне зависимости от понимания.

Финансовые пирамиды живут и здравствуют в России, потому что они легко мимикрируют под новые реалии и пользуются несовершенством действующего законодательства, считает заведующий научно-исследовательской лабораторией когнитивных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Владимир Спиридонов.

Есть и психологические причины, подпитывающие устойчивость финансовых афер. Но только это совсем другие причины, а не те, на которые намекают чиновники Минфина или сотрудники Центробанка.

«Неграмотные в финансовом смысле и небогатые граждане есть в любой стране в избытке, но почему-то в России и в Нигерии чаще возникают пирамиды. Безысходность, которая царит в регионах, вот причина того, что люди несут деньги мошенникам, в надежде на чудо», — говорит эксперт.

Азарт тоже, конечно, присутствует. Многие обманутые уверены, что они успеют вовремя соскочить, срубив деньжат.