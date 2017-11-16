Банкротства россиян: нет денег даже дойти до суда

Резкий рост числа банкротств фиксирует Федеральная налоговая служба (ФНС), которая представляет интересы государства, в случае если у гражданина есть, к примеру, долги по каким-то фискальным платежам.

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В пресс-службе ведомства «Газете.Ru» сообщили, что, по состоянию на 1 октября 2017 года, ФНС представляет интересы Российской Федерации как кредитора «в более чем 26 тыс. делах о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей». Это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда ФНС участвовала в 15,4 тыс. дел.

По подсчетам «Секвойя Кредит Консолидейшн», с января по октябрь этого года 23 тысячи человек были признаны банкротами, что на 53% больше, чем в прошлом году, когда речь шла о 15 тысячах банкротов.

В большинстве случае речь идет о долгах перед несколькими банками, которые в совокупности составляют 2-3 миллиона рублей, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин.

«Сейчас люди нахлынули с заявлениями о банкротстве. Стали популярными в интернете объявления «Спишем ваши долги», «Банкротство физлиц». У людей много денежных обязательств, и основная масса дел о банкротстве – потребительские кредиты», - говорит Евгений Клементьев, юрист юридической фирмы «Стрим»..

Эксперты объясняют рост двумя факторами: экономическим и психологическим. Экономическая ситуация в стране не улучшается, население пока не ощутило каких-то позитивных изменений, о которых часто говорят, отмечает антикризисный управляющий «Рыков Групп» Иван Рыков.

Реальные доходы россиян сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году падение составило 5,9%, в 2015 году - 3,2%, в 2014 году - 0,7%. В январе-сентябре 2017 года доходы снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая статистика Росстата, отмечают эксперты, говорит сама за себя.

Напомним, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре 2015 года.

Согласно правилам, свое банкротство может инициировать гражданин, который не может платить по счетам или кредитным обязательствам более трех месяцев, и его долг составляет 500 тысяч рублей и более. Кроме того, потребовать банкротства физлица может непосредственно налоговая служба и сами кредиторы.

По оценке Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) на конец I полугодия 2017 года в России попадающих под критерии закона потенциальных банкротов было около 660 тысяч, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Число банкротств могло бы вырасти еще больше, чем сейчас, но этому мешает высокая стоимость самой процедуры.

На сегодняшний день только 5,7% россиян (около 40 тысяч человек) от общего количества потенциальных банкротов воспользовались правом подачи заявления, ранее отмечал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев.

Люди, которые сами подают на банкротство, чаще всего не располагают достаточным имуществом для погашения задолженности, соглашается Евгений Клементьев.

«Фактически сейчас процедура банкротства, учитывая все сопровождающие расходы, стоит 100-150 тысяч рублей. Для человека, у которого долг всего 500 тысяч рублей, это дорого, у него и так нет денег, чтобы расплатиться», - объясняет Рыков.

Арбитражные управляющие, работа которых стоит сегодня 25 тысяч рублей за одну процедуру, не хотят связываться с «безденежными банкротами», поскольку есть вероятность, что им не удастся заработать, говорит Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры».

«Может быть, стоило бы предусмотреть, какую-то социальную льготу, чтобы граждане могли обанкротиться бесплатно», - рассуждает он.

По словам Рыкова сейчас есть инициатива упростить процедуру банкротства, как раз для тех ситуаций, когда у человека нет ни имущества, ни доходов. В частности, если сейчас процедура может длиться полгода и дольше, то предлагается ускорить ее до 2 месяцев, что сократит и затраты.

Николай Николаев говорит, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести норму, согласно которой ведению процедуры банкротства не должен препятствовать факт отсутствия у гражданина имущества.

Положения законопроекта не меняют ключевые положения регулирования процедур банкротства физических лиц, отметили в ФНС.

Эта инициатива сейчас дорабатывается с учётом поступивших замечаний и предложений, сообщили «Газете.Ru» в Минэкономразвития.