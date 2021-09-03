Минпромторг поддержал сохранение нулевых пошлин на ввоз электромобилей в Россию

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в Россию, сообщает РИА «Новости».

«Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты», — рассказал Мантуров.

Пошлины на ввоз электромобилей в Россию и другие страны ЕАЭС были обнулены в 2020 году для того, чтобы простимулировать развитие зарядной инфраструктуры.

Ранее была раскрыта дата начала производства автомобиля Apple — планируется, что это будет электромобиль.