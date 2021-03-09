В Москве автомобиль пробил стену паркинга

В Москве на Корабельной улице автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве», — говорится в сообщении.

сказал собеседник агентства.

Отмечается, что водитель автомобиля управлял им около 8 месяцев. За это время он получил 11 штрафов на сумму в более чем ₽13 тыс.