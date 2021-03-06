Шесть украинцев погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Польше

Рейсовый автобус Познань — Херсон в Польше попал в ДТП, в результате чего погибли шесть человек, а пострадали — 35, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, консулы отправились на место аварии и уже взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам. Также они должны заняться выяснением обстоятельств ДТП.

«Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию», — написал Николенко в Twitter.

Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее в Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони.