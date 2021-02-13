В Москве спасатели вытащили из снега больше 180 увязших фур

В Москве и Подмосковье спасатели МЧС вытащили из снега больше 180 увязших фур. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Спасатели Центра «Лидер» МЧС России вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей », — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продолжаются.

Ранее в новой Москве у ангара обрушилась крыша из-за снега.