Число пострадавших при наезде машины на пешеходов в Челябинске выросло до шести

Число пострадавших в Челябинске, где машина вылетела на тротуар, увеличилось до шести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горздрава.

«В ДТП шесть пострадавших. Трое из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Еще троих из числа пешеходов повезли в больницу РЖД для диагностики, все стабильные», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что авария произошла в районе улиц Марченко и Первой Пятилетки. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар, где находились прохожие. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

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