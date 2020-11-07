Автомобилисты больше не смогут ездить по выделенным полосам в Москве

Московский департамент транспорта принял решение о полном запрете для автомобилей на передвижение по выделенным полосам. Об этом дептранс сообщил в своем Telegram.

Соответствующее правило начинает действовать в столице с субботы, 7 ноября.

Ранее водители могли выезжать на некоторые выделенные полосы по выходным дням. Теперь постановление разрешает передвижение по ним только такси, экстренным и коммунальным службам, а также городскому транспорту. Кроме того, по выделенкам могут ездить велосипедисты.

Согласно принятому решению, автовладельцам грозит штраф за нарушение правила в размере трех тыс. рублей.

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