Назван наиболее популярный электротранспорт в России

Эксперты Avito провели исследование, в котором определили наиболее популярный в России электротранспорт за июнь--сентябрь 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно предоставленным данным, россияне стали в 2,2 раза чаще, чем за аналогичный период в 2019 году, интересоваться покупкой электротранспорта. По мнению экспертов, на эти показатели оказала влияние пандемия нового типа коронавируса COVID-19.

Так, граждан России чаще всего привлекала покупка электросамоката. Следом за этим видом транспорта идут гироскутер и электроскутер. На четвертой строчке по предпочтениям россиян оказалось моноколесо.

Кроме того, сильнее всего рост спроса на средство индивидуального передвижения ощущался среди граждан Красноярска (в 4,9 раз по сравнению с прошлым годом) и Тюмени (в 4,2 раза). При этом в Москве интерес вырос в 3,4 раза, а в Санкт-Петербурге в 4,1 раза. Меньше всего покупка электротранспорта привлекала жителей Волгограда.

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