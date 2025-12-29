Размер шрифта
В России предупредили ЕС о последствиях в случае изъятия ее активов

Сенатор Карасин: ЕС ответит перед законом в случае кражи активов России
Алексей Майшев/РИА Новости

Странам Европейского союза, желающим изъять суверенные российские активы в пользу Украины, придется долго отвечать перед законом в случае совершения этого преступления. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это слишком преступный замысел и слишком долго придется тем, кто будет притворять его в жизнь, отвечать перед совестью, законом, международными институтами», — сказал сенатор.

По его словам, если европейцы все же посягнут на российские суверенные активы, это покажет их истинные лица.

Карасин предположил, что изъятие активов РФ необходимо для ЕС, потому что там устали тратить деньги на Украину, которая, «помимо всего прочего, ворует эти деньги».

Страны Евросоюза (ЕС) и G7 заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

19 декабря европейские лидеры согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее Дональд Трамп заявил, что решение о судьбе российских активов в Европе пока не принято.

