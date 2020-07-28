На Боровском шоссе в Москве перекрыли две полосы из-за аварии
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На Боровском шоссе в Москве затруднено движение транспорта из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, в результате ДТП произошел разлив топлива.
Авария произошла на 29-м км Боровского шоссе около дома 4, стр. 1.
«Столкнулись два транспортных средства — поливочная машина КамАЗ и автомобиль Kia Sorento, где пострадал один человек, у него рваные раны на плече», — уточнил источник.
Отмечается, что движение автотранспорта перекрыто по двум полосам.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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