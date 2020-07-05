В Москве из-за аварии перекрыли четыре полосы МКАД

В Москве на 24-м километре МКАД перекрыли четыре полосы МКАД, пишет столичный департамент транспорта в Twitter.

«В связи с ДТП временно перекрыты четыре полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб сообщил, что столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе двухлетний ребенок. На место ДТП вылетел вертолёт.

Водителей просят рассчитывать время или выбирать пути объезда.

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