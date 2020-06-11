На Кубани семь человек пострадали в ДТП с полицейским

В Краснодарском крае семь человек пострадали из-за столкновения легкового автомобиля и полицейский машины, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Горячего Ключа Сергея Крикунова.

«Семь пострадавших», — сказал Крикунов.

Он уточнил, что авария случилась под Горячим Ключом.

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