На Кубани семь человек пострадали в ДТП с полицейским
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В Краснодарском крае семь человек пострадали из-за столкновения легкового автомобиля и полицейский машины, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Горячего Ключа Сергея Крикунова.
«Семь пострадавших», — сказал Крикунов.
Он уточнил, что авария случилась под Горячим Ключом.
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