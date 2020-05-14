В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль

В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.

Инцидент произошел 10.05 утра мск у дома №199 по набережной Фонтанки.

«Легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчину из воды достали прохожие.

На данный момент автомобиль находится на дне реки в 200 метрах от места падения. На место выехала спецтехника МЧС, которая извлечет автомобиль из воды.

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