Комик Сабуров попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Украина внесла комика Сабурова в базу «Миротворца»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Казахстанский комик Нурлан Сабуров внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Сабуров обвиняется в покушении на суверенитет Украины и финансировании Вооруженных сил РФ.

14 февраля украинский адвокат Евгений Пронин заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении Сабурова уголовное дело по поводу возможной передачи им техники для российских бойцов в зоне спецоперации.

11 февраля портал Finratings.kz писал, что активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой проверить распространяемые в сети видеоматериалы, на которых комик якобы передал бойцам ВС РФ в зону СВО 10 мотоциклов. По его словам, речь идет о возможных фактах спонсирования военных действий на Украине, за которое гражданам Казахстана грозит до 12 лет. Официальных комментариев от Генпрокуратуры или от представителей Сабурова не поступало. Обращение находится на стадии рассмотрения.

6 февраля Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак раскрыла, кто написал «донос» на Сабурова.
 
